متابعة المرحلة التأسيسية لهيئة تطوير عسير

رأس أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في الإمارة أمس، اجتماع الهيئة الأول للعام الحالي، بحضور أعضاء المجلس.

ونوقش بالاجتماع العديد من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثالث للعام الماضي ومنها: سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الإستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، إلى جانب استعراض مشروع تطوير وسط أبها «الوادي» التابع لصندوق الاستثمارات العامة، ومتابعة أعمال المشروعات الأساسية بعسير، وخطة الهيئة لعام 2020 وميزانيتها لاستكمال أعمال التأسيس، إضافة إلى آلية ترشيح عدد من الأهالي لعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة.