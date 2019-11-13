السعودية | شاهد.. شابان ينقذان عائلة جرفتهم السيول بحائل

مع بداية موسم الأمطار وجريان السيول في باطن الأودية، رجع سيناريو رواج العديد من المواقف والحوادث التي تظهر وتوثق جرف السيول لعدد من السيارات، ففي اليوم، راج فيديو على منصات التواصل الاجتماعية، مشهد لجرف مياه السيول في شعيب جو بمنطقة حائل –شمال السعودية- لسيارة تقل عائلة، في الوقت الذي تمكن شابان من انقاذهما.

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حيث أظهر المقطع انقلاب سيارة من نوع "تويوتا جي إكس آر" بوسط الوادي أثناء محاولة السائق تجاوزه بعد أن غمرته السيول، إلا أن شجاعة الشابين وتدخلهما في الوقت المناسب أنقذ العائلة، وأظهر مقطع فيديو آخر تم تصويره صباح اليوم بعد الواقعة، سيارة العائلة التي تركت في السيول بعد أن جرفتها السيول وسط الوادي وعليها آثار الدمار.

وكان الدفاع المدني قد حذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداء من ‪الثلاثاء 15/3/1441 هـ وحتى يوم الجمعة ‪18/3/1441 هـ و بينت أنها تتوقع بمشيئة الله تعالى حالة مطرية على اجزاء من المملكة .. ومن المتوقع أن تتأثر المناطق: "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية" بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الامطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن اماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.