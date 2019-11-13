“العدل” تُتيح الاستعلام عن الصكوك العقارية عبر منصة “واثق”

أضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة “ثقة” اليوم (الأربعاء)، خدمة الاستعلام عن تفاصيل الصكوك العقارية عبر منصة “واثق”، لتنضم إلى خدمة الاستعلام عن بيانات الوكالات الإلكترونية، وذلك تسهيلاً للقطاع الخاص للحصول على خدماتها في كل وقت.
وأوضحت أن المستفيدين يمكنهم التحقق من حالة الصك العقاري والاستعلام عن ملكيته، إضافة إلى التحقق من الوكالة وحالتها واستخراج نصها بالتفصيل والصلاحيات الممنوحة فيها. وتهدف الخدمتان المتاحتان للجميع إلى حفظ وقت المستفيدين، وتقديم المعلومات بأعلى دقة، دون الحاجة إلى الحضور لكتابة العدل. وتتميز منصة “واثق” بتوفير البيانات من مصدرها للجهة المستفيدة، ويتم تبادل المعلومات بين الأنظمة عن طريق اتصال “API”، التي تستخدم في أعلى معايير الأمن والحماية.
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