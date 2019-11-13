بالصور.. محافظ الداير: جائزة الأداء المؤسسي ترفع كفاءة العمل وجودة التشغيل

أكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أهمية جائزة المحافظة للأداء المتميز، في دعم وتشجيع المتميزين وإزكاء التنافس، مؤكدًا دعم إمارة منطقة جازان للجائزة ضمانًا لتحقيق أهدافها؛ حيث تسهم برفع كفاءة العمل وجودة التشغيل بالمؤسسات للارتقاء بخدمات المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والأهلية المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الداير ورشة عمل تعريفية لمديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية بجائزة محافظة الداير للأداء المتميز، والتي ستمنح للمتميزين بخمسة مجالات تشمل «التميز المؤسسي، والموظف التربوي، والموظف الإداري، والطالب المتميز، والمبادرات»؛ سعيًّا لتحفيز الأفراد والمؤسسات لتحسين الأداء ونشر ثقافة التميز والإبداع وتشجيع وتكريم البارزين علميًّا وتربويًّا وإداريًّا، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وافتتح المحافظ الورشة، بكلمة رفع خلالها شكره وامتنانه أصالة عن نفسه ونيابة عن رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية والشباب بالمحافظة، إلى

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على دعمه للجائزة، كما شكر نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الذي دشن الجائزة وتحظى باهتمامه.

واستمع الجميع إلى شرح مفصل عن الجائزة وفروعها من أمين الجائزة سالم بن حسين المالكي، الذي تناول طريقة التسجيل للمؤسسات أو الأفراد ومعايير تحكيم الملفات المتقدمة وتقييمها، مؤكدًا مراعاة أمثل الأساليب المعمول بها في وضع المؤشرات والمعايير، مع الأخذ في الحسبان أن تكون الجائزة نواة وبنية صلبة محفزة لمشاركة أبناء المحافظة بالمسابقات المحلية والخليجية والدولية.