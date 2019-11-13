السعودية | وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير روسيا العلاقات بين البلدين

شكرا لقرائتكم وزير خارجية السعودية يبحث مع سفير روسيا العلاقات بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض الأربعاء، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.