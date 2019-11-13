السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة



نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم مدير فرع الهيئة

وتسلم سموه خلال اللقاء إصدارًا مطبوعًا بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة بعنوان "نبض الخارطة الصحية".

من جانبه قدم اليامي شرحًا عن مهام الهيئة والأعمال المناطة بها التي تسهم في حماية وتعزيز الصحة، من خلال الإشراف على شؤون التدريب بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع إضافة إلى مهام الهيئة الرئيسة في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز.

وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكدًا سموه أهمية استمرار التعاون بين الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة ودعم برامجها الهادفة.

// انتهى //

13:17ت م

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نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة حسين بن سعيد اليامي.وتسلم سموه خلال اللقاء إصدارًا مطبوعًا بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة بعنوان "نبض الخارطة الصحية".من جانبه قدم اليامي شرحًا عن مهام الهيئة والأعمال المناطة بها التي تسهم في حماية وتعزيز الصحة، من خلال الإشراف على شؤون التدريب بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع إضافة إلى مهام الهيئة الرئيسة في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز.وثمن سمو نائب أمير منطقة نجران الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤكدًا سموه أهمية استمرار التعاون بين الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة ودعم برامجها الهادفة.// انتهى //13:17ت م0086

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