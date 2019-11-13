السعودية | من الأكبر في العالم.. “وعد الشمال” أول محطة تعمل بالغاز الصخري في المملكة

خالد الضبيبي - المناطق

تفخر الشركة السعودية للكهرباء، بعدد من محطات التوليد التي تشغلها، ضمن منظومة محطات هي الأحدث، وبعضها من الأكبر على مستوى العالم، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة، ومن هذه المحطات، محطة “وعد الشمال”، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1390 ميجاوات وتضم أربع وحدات غازية (GE) طراز 7FA.05، ووحدة بخارية واحدة (GE) طراز 1D604، وتصل الكفاءة الحرارية 58.9 في المئة، وتعتبر الأعلى على مستوى المملكة، وهي أكبر محطة في العالم تعمل بدمج الطاقة الشمسية مع نظام الدورة المركبة، كما أنها أول محطة كهرباء في المملكة، تعمل على الغاز الصخري، وفيها أول توربينة غازية يتم تجميعها في المملكة من قبل شركة “جنرال الكتريك”، وهو الإنجاز الذي حقق عدداً من الأهداف البارزة والخاصة بنقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة، والاستفادة من الخبراء الدوليين المشاركين في تصنيع التوربين بتقنية الدورة المركبة، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

وتضم المحطة أحدث التقنيات في العالم، كما أن المحطة تلعب دوراً استراتيجياً في الربط الإقليمي مع مصر وأوروبا مستقبلاً.

ونجحت محطة “وعد الشمال” في توفير أربعة ملايين برميل من الوقود المكافئ.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن “السعودية للكهرباء” بدأت في تشغيل محطة توليد وعد الشمال المركبة، ضمن استراتيجية الشركة المتكاملة لمشاريع كهربائية ذات تقنيات متقدمة، تراعي ظروف المنطقة البيئية، وتقلل الانبعاثات الحرارية، مع توفيرها الوقود أثناء تلبيتها احتياجات المدينة الصناعية، إضافة إلى دعم توجه المملكة نحو الطاقة المتجددة، استثمرت الشركة فيها أكثر من 3.75 مليار ريال، كما استثمرت في إنشاء محطات تحويل وخطوط نقل هوائية وأرضية لإمداد مدينة وعد الشمال ومشروعاتها الصناعية بالطاقة الكهربائية، وتعزيز واستكمال الشبكة الكهربائية في شمال المملكة وربطها مع الشبكة الكهربائية للشركة، ليكتمل بذلك ربط كافة الشبكات الكهربائية بالمملكة.

وتعتمد محطة “وعد الشمال”، نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) ، وتقنيات وحدات غازية حديثة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، ورفع الكفاءة، وإنتاج 50 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر نظام الطاقة الشمسية المركزة CSP، كما تسعى المحطة إلى توفير أربعة ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عملها.

وتضطلع محطة “وعد الشمال”، بدور ملموس في توطين صناعة الطاقة الكهربائية، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم المصنعين المحليين، من خلال توريد معظم المواد والصناعات والخدمات اللازمة من السوق المحلية، ويعمل على تشغيلها نخبة من الكوادر الوطنية من خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين، أثبتوا من خلال هذا المشروع الكبير قدرتهم على تحدي الصعاب، وامتلاكهم خبرات واسعة، وكفاءات مدربة على أعلى مستوى في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.