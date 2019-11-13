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القبض على سارقَي مركبات ومحلات ببريدة
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
متابعات الخليج 365 - واس
قبضت شرطة منطقة القصيم على متهمين متورطين في جرائم سرقات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمين، مواطن ومقيمُ من الجنسية التشادية في العقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنياتٍ أخرى.
وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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