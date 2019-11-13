السعودية اليوم / مصرع 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية



كابل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح سبعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرة رحيمي إن الانفجار وقع حوالي الساعة 0725 صباحا (0255 بتوقيت جرينتش)، كما تسبب في تدمير عدة سيارات بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

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07:36ت م

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