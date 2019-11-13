الربيعة: 35 مختصا يشاركون في فصل التوأم السيامي الليبي

قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية إجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» الخميس المقبل، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء الفريق الطبي والجراحي أمس، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة.

التصاق

أوضح الدكتور الربيعة، أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

وأضاف أن الفريق قام بشرح الحالة ونسب النجاح والمخاطر المتوقعة لوالد التوأم الذي وافق على إجراء العملية واضعا ثقته -بعد الله تعالى- بأعضاء الفريق، مفيدا أن هذه الحالة من الحالات النادرة والمعقدة والتي تحتاج إلى الخبرة العريضة للفريق الطبي السعودي.

15 ساعة

أشار الدكتور الربيعة، إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع -وبإذن الله تعالى- أن تكون نسبة النجاح 70 % بعد عملية تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، مبينا أن سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية وصل مع هذه الحالة إلى 48 عملية.

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يذكر أن التوأم السيامي الليبي وصل للمملكة إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتخفيف من معاناة الشعب الليبي الشقيق ولمساعدة التوأم.

- 35 متخصصا يشاركون في العملية

- 70 % نسبة النجاح

- 15 ساعة زمن العملية

- 11 مرحلة

- 47 عملية أجرتها المملكة لفصل التوائم