السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب السلفادور



واشنطن 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجة على مقياس ريختر السلفادور مساء اليوم.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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03:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.