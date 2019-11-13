السعودية | مركز الملك سلمان ينهي توزيع المستلزمات المدرسية على أبناء اللاجئين السوريين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:34 صباحًا, 13 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض أنهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، استفاد منها 8,000 طالب وطالبة بواقع 15 مدرسة للذكور والإناث.

ويولي المركز الجانب التعليمي الاهتمام الكبير لإيمانه بأن التعليم هو الوسيلة الفاعلة للنهوض بأي مجتمع يعاني ويلات النزوح واللجوء، وهو الطريقة الأفضل للارتقاء بالشعوب من خلال صناعة وإيجاد جيل مدرك وواع يستطيع تكوين مستقبل مشرق – بإذن الله -.

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