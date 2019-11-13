هيئة «حقوق الإنسان»: النسوية في السعودية غير مجرَّمة والدولة تولي المرأة أهمية بالغة

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النسوية في السعودية غير مجرمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة والتي مكنتها من كل حقوقها لتصبح شريكًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.
وكانت رئاسة أمن الدولة، أكدت أن القائمين على المحتوى بالفيديو، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، لم يكونوا موفقين؛ نظرًا للأخطاء التي تم ذكرها في تعريف التطرف.
وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة «الوطن» بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان «عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد»، مؤكدة عدم صحة ما تضمَّنه الخبر، موضحة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد الصحيفة لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته.
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