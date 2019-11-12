السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يلتقي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير



محايل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي بمكتبه في المحافظة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري يرافقه رئيس هيئة محايل الشيخ عيسي الشهري .

وناقش اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بالهيئة وعملها واحتياجاتها .

وأعرب الشيخ الشهري عن شكره للمحافظ المكلف على ما وجده من حسن استقبال وعلى ما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيه ، مفيداً أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

// انتهى //

22:50ت م

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