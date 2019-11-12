السعودية اليوم / محافظ بني حسن يلتقي مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالباحة



الباحة 15 ربيع الأول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019م واس

التقى محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي بمكتبه في المحافظة اليوم ، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ وسام بن أحمد القاسم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون وبما يحقق التكامل بين الإدارات الحكومية في شتى المجالات.

وأكد الغامدي اهتمام سمو أمير منطقة الباحة حيال التواصل مع الإدارات الحكومية بالمنطقة والعمل على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة ، مقدماً شكره للشيخ القاسم على زيارته للمحافظة .

من جانب آخر تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة , فرع الهيئة بمحافظة بني حسن اطلع خلالها على سير العمل وحث العاملين الميدانيين على بذل مزيد من الجهد، مؤكداً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والحضور الدائم في الأماكن العامة والتعامل باللطف والأسلوب الحسن في العمل الميداني من خلال التوجيه والتوعية والإرشاد.

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19:42ت م

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