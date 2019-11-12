السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون الخليجي تحصل على الآيزو في الجودة وأمن المعلومات



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

حصلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ممثلة في عدد من القطاعات والادارات والمكاتب التابعة لها على شهاد الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.

وقد أقامت الأمانة حفلا بهذه المناسبة بمقرها بالرياض وذلك بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الحفل وسفراء دول مجلس التعاون لدى المملكة ، والأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات والإدارات العامة وعدد من منسوبي الأمانة العامة.

وخلال الحفل قُدمت عروض مرئية للخطة الاستراتيجية للأمانة العامة، وما تم تطبيقه من أنظمة تقنية متطورة في إدارة الموارد البشرية والأعمال والسياسات والإجراءات الإدارية الاخرى والتي مكنتها من الحصول على شهادة الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.

ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن بالغ التقدير للجهود المخلصة التي يبذلها كافة منسوبي الأمانة العامة والمكاتب والمراكز التابعة لها، من أجل تطوير العمل والارتقاء بالأداء إلى المستوى المشرف الذي نسعى إليه جميعا خدمة لمسيرة التعاون الخليجي وأهدافها السامية.

ونوه الزياني بجهود ومثابرة منسوبي الأمانة في حرصهم على التطور وتحسين الأداء وتنظيم العمل وفق منهجية الإدارة الحديثة، مشيداً برؤية ثمار تلك الجهود المباركة التي بذلها كافة منسوبي تلك القطاعات والادارات، مؤكدا بأنها دليل على اخلاصهم وتفانيهم في أداء المسؤوليات والمهام المكلفين بها، وسعيهم الدائم لتطوير وتحسين الأداء، مما كان له أبرز الأثر في ما تحققه الأمانة العامة من نجاح حتى أصبحت اليوم مثالا للتميز والجودة والسمعة المرموقة.

وتخلل الحفل تسلم الأمين العام لمجلس التعاون شهادة الآيزو في أمن المعلومات من مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود.

وقد قام الأمين العام وسفراء دول مجلس التعاون بتسليم شهادات التكريم للأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية والقطاعات والمراكز والإدارات التي حصلت على شهادة الآيزو في الجودة وأمن المعلومات.

// انتهى //

19:40ت م

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