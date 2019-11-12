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2019-11-12 صور.. صقر عالق ببرج للاتصالات في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أنقذت فرق الدفاع المدني في الرياض صقرًا علق في برج للاتصالات في العاصمة السعودية اليوم. وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب لها : مدني الرياض ينقذ صقرًا، علق في أحد أبراج الاتصالات جنوب الرياض، ويسلمه لصاحبه.









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