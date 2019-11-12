جمال الأجواء بعد أمطار حائل

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - حائل

شهدت منطقة حائل اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها.

وقد أظهرت الأمطار جمال الأجواء في حائل، فيما سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

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