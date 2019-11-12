اخبار السعوديه

جمال الأجواء بعد أمطار حائل

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم جمال الأجواء بعد أمطار حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12

جمال الأجواء بعد أمطار حائل

سالت على إثرها الأودية والشعاب

متابعات الخليج 365 - حائل

شهدت منطقة حائل اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها.

وقد أظهرت الأمطار جمال الأجواء في حائل، فيما سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

Advertisements

 

 

 

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الأجواء بعد أمطار حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا