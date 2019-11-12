العجلان: مهرجان الرياض للتسوق يواكب فترة ذهبية

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن نسخة مهرجان الرياض للتسوق 2019 التي تواكب موسم الرياض في دورته الأولى، ستكون دورة استثنائية وفي فترة ذهبية، نظير ما يجده موسم الرياض الذي يقام تحت روزنامة مواسم السعودية، من اهتمام ومتابعة غير مسبوقة من داخل المملكة وخارجها، في ظل حجم الفعاليات الكبير وتنوعها وتميزها بالشكل الذي يواكب أهمية الرياض كعاصمة لها حضور وشهرة بين مدن العالم.

وأضاف في تصريح صحفي أن مهرجان الرياض للتسوق في دورته الـ15 سيجد كما وجدت الدورات السابقة الاهتمام والدعم من غرفة الرياض، ممثلة في لجنة السياحة والترفيه، وسيكون له دور في إبراز وتميز الرياض بالمراكز التجارية الكبرى التي تعد الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بحركة تجارية وشرائية جيدة على مدار العام، فيما يتميز المهرجان بتقديم تخفيضات وعروض خاصة بالمهرجان، فضلًا عن عدد من الفعاليات والمسابقات التي ستنظمها الجهات المشاركة بالمهرجان.

وأوضح العجلان أن مهرجان الرياض للتسوق أوجد على مدار الأعوام الماضية حضورًا لدى أهالي العاصمة وزوارها من مختلف المناطق، وكان جزءًا مهمًا من سياحة التسوق الصيفية، وفي هذه السنة يواكب موسم الرياض وفي فترة مختلفة نسبيًا، حيث تزدحم المدينة بالزوار والسواح، ولذلك حرصنا أن تتوفر لهم المزيد من الخيارات الواسعة والمتميزة من خلال الجهات المشاركة، ونأمل أن نكون قد أسهمنا بجزء بسيط لخدمة الرياض وأهلها، فهذه المدينة تحظى برعاية واهتمام قيادتنا، ولها مكانة خاصة في نفوس أهلها، وكذلك كل من يزورها.







