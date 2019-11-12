شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تطرح فرصها الاستثمارية في أبو ظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

شاركت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في فعاليات المعرض الدولي بأبو ظبي «أبيك»، من خلال طرح 8 فرص استثمارية لمراكز خدمة متكاملة على مداخل منطقة عسير وتحتوي كل منها على محطات وقود، ومواقف حافلات، ومطاعم، ومراكز إيوائية، وكافيهات، وصيدلية، ومراكز إسعاف.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الفرص تأتي ضمن مشاريع مبادرات «المشهد الحضري» التي وجه بتنفيذها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن الأمانة قد شاركت بتلك الفرص ضمن فعاليات المعرض الدولي بأبو ظبي «أبيك» بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، نظراً لما ستحققه من نتائج إيجابية على مستوى المنطقة، منبها إلى أن مثل هذه المشاريع سيكون لها أثر كبير في خدمة المسافرين والوافدين إلى منطقة عسير التي تتمتع بموقع إستراتيجي وخط دولي يتطلب توفير خدمات ذات جودة عالية.

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يذكر أن عدد المراكز الجديدة التي تم توزيعها على مداخل منطقة عسير 8 مراكز، وسيتم طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة، إذ اعتمدت في مرحلتها الأولى بمحافظات بيشة ومحايل عسير ورجال ألمع وتثليث والمجاردة والبرك وظهران الجنوب وبلقرن.

من جهة أخرى، قام فريق من المجلس البلدي لأمانة عسير ممثلاً بأعضاء لجنة الخدمات بزيارة تفقدية إلى مقر الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بأمانة عسير للاطلاع على الجهود التي يقومون بها.

وتجول فريق المجلس على الأقسام المختلفة لإدارة الطوارئ اطلع خلالها على مراحل وخطوات العمل، واستعرضوا تقريراً مفصلاً عن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أمانة منطقة عسير حصلت على المركز الأول لفترات متتالية ضمن قائمة الأمانات على مستوى المملكة في سرعة إغلاق ومعالجة البلاغات.