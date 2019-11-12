السعودية | فصل السيامي الليبي في الرياض.. وهذه نسبة نجاح العملية

شكرا لقرائتكم فصل السيامي الليبي في الرياض.. وهذه نسبة نجاح العملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، الثلاثاء، بعد اجتماع مع فريقه، إجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" الخميس المقبل في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وأوضح الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن التوأم ملتصقان في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كما يشتركان في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

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وأضاف أن الفريق قام بشرح الحالة ونسب النجاح والمخاطر المتوقعة لوالد التوأم الذي وافق على إجراء العملية واضعًا ثقته بعد الله بأعضاء الفريق، مفيدًا أن هذه الحالة من الحالات النادرة والمعقدة والتي تحتاج إلى الخبرة العريضة للفريق الطبي السعودي.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الفريق الطبي والجراحي بعد مناقشة حالة التوأم يتوقع أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة بمشاركة 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، داعيا الله تعالى أن تتكلل هذه العملية بالنجاح لتشكل إضافة إلى سجل إنجازات المملكة في برنامج فصل التوائم السيامية التي وصلت مع هذه الحالة إلى 48 عملية.

الجدير بالذكر أن التوأم السيامي الليبي وصل للمملكة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للتخفيف من معاناة الشعب الليبي الشقيق ولمساعدة التوأم، وهي تعكس الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به قيادة المملكة تجاه العالم في العشرات من الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات.