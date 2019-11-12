ثقافي / النشاط الطلابي بتعليم المذنب ينظم منافسة الروبرت الختامية



المذنب 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

نظمت ادارة التعليم بمحافظة المذنب ، ممثلة بقسم النشاط الطلابي اليوم , منافسة الروبرت بين مدارس المحافظة ، بمشاركة سبع مدارس ، وذلك ضمن التصفيات المقامة في مركز النشاط الطلابي بنين .

وفاز بالمراكز الأولى ثانوية الخرماء الجنوبية ، ومتوسطة صقلية في المركز الثاني ، وفاز في المركز الثالث متوسطة الخرماء الشمالية .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي عبدالله الشويمان أن المسابقة ستقام خلال الفصل الدراسي الثاني لما حققته من تنافس محمود وإقبالٍ مطرد ، وذلك لزيادة تهيئة وجاهزية الطلاب .

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14:34ت م

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