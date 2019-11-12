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شاهد بالفيديو.. أمطار الخير بالشمالية عرعر والجوف وحائل
متابعات الخليج 365 - الشمالية
شهد العديد من المناطق، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بالمناطق الشمالية الجوف وعرعر وحائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
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