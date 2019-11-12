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شراكة بين المملكة وشركة خطوط أنابيب نفط أسكتلندية
تخلق فرص عمل تتماشى مع 2030..
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أعلنت شركة STATS المتخصصة في هندسة خطوط الأنابيب شراكتها مع المملكة العربية السعودية؛ حيث ترى شركة خدمات النفط الأسكتلندية آفاقاً مشرقة وسط ظروف صعبة في بحر الشمال.
تأتي الشراكة بين الشركة التي تقع في أبردين، وشركة سفاري أويل أند غاز، وتأمل الشركة الاسكتلندية في تحقيق إيرادات تتراوح من 1.9 إلى 2.95 مليون دولار، العام المقبل بعد شراكتها مع المملكة.
وقال رئيس شركة STATS، أنجوس باوي: نعتقد أن المملكة بكونها سوقاً رئيسياً في المنطقة، ستسهم بشكل كبير في نمو أعمالنا العالمية.
وتُطور الشركة مجموعة من التقنيات؛ لاستخدامها في عزل أقسام خطوط الأنابيب والعمل عليها، وعلمت سابقا في مشاريع رائدة مع شركة عملاق النفط أرامكو، ومن المتوقع أن تدعم الشراكة، الجهود المبذولة؛ للمساعدة في تطوير قطاع النفط والغاز في المملكة.
وقال محمد الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة سفاري: إن الشراكة مع شركة STATS خطوة رئيسية نحو تنمية الشركة بشكل استراتيجي، كما أن التعاون مع كيان دولي ذي تكنولوجيا فائقة لا يطور من العمل فقط، بل يخلق فرص عمل تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
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