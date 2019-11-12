السعودية | عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة.. قرار هام من «الشورى» بشأن المعتدين على المال العام ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 صباحًا, 12 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض وافق مجلس الشورى على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

ووافق المجلس في جلسته أمس (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل المادة (العاشرة) من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

وتضمن التعديل إضافة النص «وأي مكسب ترتب من ذلك المال»، لتكون المادة بعد تعديلها بالصيغة التالية: (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال).

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