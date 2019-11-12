شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يستقبل خالد بن سلمان في مسقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ببيت البركة مساء اليوم (الاثنين) الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما بعث السلطان قابوس مع الأمير خالد بن سلمان، تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التطور والنماء.