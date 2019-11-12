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سلطان عُمان يستقبل خالد بن سلمان في مسقط

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ببيت البركة مساء اليوم (الاثنين) الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الأمير خالد بن سلمان نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما بعث السلطان قابوس مع الأمير خالد بن سلمان، تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق بمزيد من التطور والنماء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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