الاستعلام عن صلاحية اقامة بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية ناشدت جميع المواطنين بالدخول علي منصة أبشر الإلكترونية سواء موظف وافد أو عامل لكي يتم الكشف عن ميعاد انتهاء الإقامة عن طريق خدمة الاستعلام عن صلاحية أقامة بالسعودية حيث يمكن الدخول علي موقع أبشر الجوازات السعودية والذي يوفر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط بشكل إلكتروني لكي يتعرفوا علي تاريخ انتهاء إقامتهم بكل سهولة، وذلك لجميع المغتربين سواء كانوا مقيمين أو وافدين جدد علي الأراضي الحجازية، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لكي يستطيع جميع العاملين بالقطاع الخاص تجديد إقامتهم من اجل استمرارهم في العمل، حيث يمكن الاطلاع علي بيانات انتهاء الإقامة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية الجديدة، التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

هذه الخدمة الإلكترونية توفر لكافة العمال المقيمين وكذلك الموظفين الوقت والجهد في الذهاب إلي موظفي الجوازات المختصين في معرفة موعد تجديد بطاقة الأحوال المدنية للنساء أو الرجال المغتربين من كافة الجنسيات، حيث يمكن لكافة المقيمين أو المواطنين من أصحاب الأعمال والكفلاء الاستعلام عن أقامة الوافدين عن طريق استخدام بطاقة رقم الإقامة الخاصة بالعامل أو الوافد بكل سهولة ويسر، وذلك من اجل الاطلاع علي الموعد النهائي لانتهاء الإقامة ومعرفة مدة صلاحيتها، حتي لا يتم تساؤل الكفيل أو المكفول عن تأخره لتجديدها في موعدها، وهذا يضع صاحبها تحت طائلة القانون لكي يتم تطبيق عليه دفع غرامات التأخير.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

الدخول على رابط وصلة بوابة أبشر الإلكترونية الجوازات .

. اختيار من القائمة الرئيسية الاستعلامات الإلكترونية من ثم الدخول علي قسم الجوازات.

الولوج علي رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل الكتروني.

كتابة رقم الإقامة ورمز التحقق.

النقر علي أيقونة عرض.

عقب تسجيل تسجيل رقم الإقامة وإدخال كافة البيانات المتبقية التي شرحتها لكم بالأعلى، كما ستظهر نتيجة تبين موعد تجديد الإقامة في السعودية والتي توضح لجميع المقيمين بشكل إلكتروني التأكد من صلاحية الإقامة السعودية قبل انتهاء موعدها الحقيقي حتي لا يتسبب في تعرض المخالفين لنظام الإقامة إلي مشاكل خطيرة تصل إلى الترحيل من الأراضي الحجازية، كما يقوم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، طباعة بطاقة الإقامة عقب البحث عن الإقامة بكل الكتروني، لكي يتطلع عليها صاحبها إذا ما كانت سارية أو منتهية الصلاحية، بذلك قد نكون وصلناه إلي نهاية شرحنا لهذه الخدمة الإلكترونية.