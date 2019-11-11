تعيين ديجريف عميدًا تنفيذيًا لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعيين الدكتور زيغر ديجريف عميدًا تنفيذيًّا لها.

ويتميز ديجريف، بخبرة 20 عامًا بمختلف كليات إدارة الأعمال الرائدة، فعمل نائبًا لعميد كلية لندن للأعمال وعميدًا لكلية ملبورن للأعمال، وسيطور الخطط الاستراتيجية للكلية وإدارة برامجها الأكاديمية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، فهد الرشيد، أن الدكتور ديجريف أكاديمي ورائد قيادي متميز، وسينضم إلى فريق عمل الكلية بخبرة عالمية وسجل مهني حافل من أفضل كليات الإدارة عالميًّا، مشيرًا إلى أن خبراته الواسعة ودعم الشركاء مؤسسة مسك الخيرية وشركة لوكهيد مارتن وبابسون العالمية ستعزز مكانة كلية الأمير محمد بن سلمان كمؤسسة تعليمية عالمية رائدة في ريادة الأعمال على مستوى المنطقة، وستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، أن «كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال» تقدم لطلابها برامج أكاديمية ومناهج تعليمية متطورة وفق أعلى المعايير الدولية، بهدف تزويد قادة المستقبل بمعرفة ومهارات ريادية تدعم قدراتهم وتحقيق أهدافهم، مضيفًا: أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقدم نظامًا متكاملًا لريادة الأعمال صمم لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين، ونحن ملتزمون ببناء وتطوير القدرات الوطنية بالبنية التحتية المتقدمة لتنمية الموارد البشرية في المدينة.

من جانبه، أعرب الدكتور ديجريف عن اعتزازه بهذه الثقة، قائلًا: إن هناك فرصًا عالمية هائلة في انتظار كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للتصدر عالميًّا، وسيكون على قائمة أولوياتي ترسيخ صورة الكلية كمؤسّسة أكاديمية معتمدة عالميًّا، تقدم برامج أكاديمية ومناهج تعليمية وبحوث وممارسات عملية بمجال الإدارة وريادة الأعمال وفق معايير دولية، مع تعزيز علاقة الكلية مع مجتمع الأعمال المحلي.

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وتابع ديجريف، أتطلع للعمل مع شركائنا من مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الطموحة لهذا الصرح الأكاديمي الهام لمستقبل المملكة الذي يتمتع بمواهب كثيرة وقدرات شبابية هائلة.

وحصل ديجريف على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة شيكاجو الأمريكية، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لوفين ببلجيكا. حصد جوائز عديدة ولديه أكثر من 50 منشورًا بأهم المجلات العالمية، وعمل مستشارًا مع المفوضية الأوروبية، وبنك HSBC، وشركة سابك، ودبي القابضة، وشركة ماكينزي. كما عمل أستاذًا لعلوم اتخاذ القرار بكلية لندن للأعمال، وأستاذًا غير متفرغ في كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، كونها مدينة متكاملة بمساحة 180 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة، وتقدم نموذجًا مختلفًا ومميزًا لنجاح رؤية المملكة في مجال السكن والعمل والترفيه وتجسد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.

وتركز المدينة، على أربعة قطاعات استراتيجية، وهي: الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانئ في العالم)، و(الوادي الصناعي والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الأعمال ويضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم «تداول»، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.

أما كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فتعد أول مؤسسة تعليمية متخصصة في ذات المجال بالمملكة، وتأسست بشراكة استراتيجية بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومؤسسة مسك الخيرية، وبابسون العالمية وشركة لوكهيد مارتن تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة وتتفرد على مستوى المنطقة بتقديم برامج أكاديمية ومناهج تعليمية وبحوث علمية وممارسات عملية بإدارة وريادة الأعمال وفق معايير دولية تعتمدها بابسون العالمية ومعايير الاعتماد والجودة الصارمة من مؤسسة نيو إنغلاند للكليات والجامعات(NEASC) ومن قبل هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية (AACSB)ومن الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد (NCAAA).