السعودية اليوم / اختتام فعاليات مؤتمر "التنمية والدعم الإنساني في ظل الحروب والصراع" بالأردن



عمّان 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم فعاليات مؤتمر "التنمية والدعم الإنساني في ظل الحروب والصراع" بحضور 45 مشاركاً ومختصاً من مختلف الدول العربية والعالمية.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أنه لا يمكن تحقيق حلول دائمة للأزمات الإنسانية دون سلام دائم وعادل، ومعالجة أسباب وجذور النزاعات، رافضاً الاستخدام المتزايد للمعونة "كحل سريع" لحالات الطوارئ الإنسانية دون إيلاء الاهتمام للتنمية الطويلة الأجل التي تعكس أولويات وطنية.

وعالجت الجلسات البحثية في المؤتمر عناوين كثيرة من بينها ( الصراع والاحتلال والحصار في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والأزمة المناخية في منطقة المحيط الهادئ، وأزمة اللاجئين في آسيا، والمجاعة والحرب في إفريقيا، وأزمة الحدود في أمريكا ).

وأقرّ المشاركون في جلسات المؤتمر التي استمرت على مدار يومين أن الصراع والهشاشة يشكلان تهديداً عالمياً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.

// انتهى //

22:57ت م

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