السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي رئيس لجنة المقاولين بغرفة المحافظة



السيح 14 ربيع الأول 1441هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الخرج , عبدالعزيز العالي وأعضاء اللجنة يرافقهم أمين عام الغرفة المهندس منصور العماج.

وجرى خلال اللقاء بحث المعوقات التي تواجه المقاولين في مدن ومراكز وقرى الخرج ، ومناقشة الحلول الفاعلة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.

// انتهى //

17:53ت م

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