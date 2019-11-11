أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية في الشهور الماضية، عن وصول عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص بـ11.1 مليون عامل، إضافة إلى 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، وهؤلاء يبحثون باستمرار عن طريقة استقدام الزوجة الورقية والإلكترونية وخاصة بعد الجدل الذي انتشر عن سعودة بعض المهن مما جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن الأجانب محل تقدير واحترام حكومة المملكة وشعبها، ومازالت الحاجة لهم مستمرة.

في هذا الإطار، نقدم لكم طريقة استقدام الزوجة الورقية والإلكترونية في نقاط محددة من موطنها التى تعيش فيه، ولكن الأمر له شروط معينة وإجراءات استقدام محددة متاحة بطريقة روقية وأخري إلكترونية.

طريقة استقدام الزوجة الورقية

تناسب مهنة الزوجة ومؤهله ، حيث أن بعض المهن لا يسمح لها بالاستقدام مثل مهنة عامل أو سائق.

تطابق مهنة الزوج مع شهادة المؤهل، ولابد من توثيقها في مكتب الخارجية في بلد طالب الاستقدام، والقنصلية السعودية والسفارة السعودية الملحق الثقافي السعودي ببلد طالب الاستقدام، وينتهى الإجراء من مكاتب الحاق العمالة بالخارج.

وجود قسيمة الزواج إلكترونية مصدقة من الخارجية والقنصلية.

صورة من إقامة الزوج “جواز السفر” ومطالعة الأصل ويجب أن تكون الإقامة سارية.

شهادة تعريف بالراتب مختوم من صاحب العمل وموثقة من الغرفة التجارية.

تسديد قيمة 2000 ريال عن طريق البنك، وإحضار إيصال السداد.

صورة من جواز السفر للزوجة.

صور شخصية للزوجة مقاس 4*6.

حجز موعد على خدمة ابشر وقبل الحجز يجب إنشاء حساب

طريقة استقدام الزوجة الإلكترونية