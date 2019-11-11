تحذير لسالكي طريق تلعة – نزا بالمدينة

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، مساء أمس الأحد، تنبيهًا لمستخدمي طريق ”تلعة- نزا“.

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وأهابت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بسالكي الطريق، أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق اليوم الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، ويتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.







