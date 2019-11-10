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تعرف على شروط اكتتاب الأفراد في أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت نشرة إصدار شركة أرامكو السعودية عن شروط اكتتاب الأفراد الذين يحق لهم الاكتتاب في الشركة ، حيث جاء في نشرة الإصدار :
الشريحة (ب):
(المكتتبون الأفراد): وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة، ويعد لاغية اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط في الاعتبار.
وكانت أرامكو أعلنت- في وقت سابق- أن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.
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