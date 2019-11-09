السعودية اليوم / اختتام فعاليات ملتقى الأورام وملتقى العلاج الإشعاعي بالخبر



الخبر 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم، فعاليات الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام الذي عُقد بالتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي، ونظمه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، واستمر ثلاثة أيام، وذلك بفندق الميريديان بمحافظة الخبر .

وأقيمت في ختام الملتقى 5 محاضرات شهدت حضوراً من قبل المختصين في هذا المجال، ناقشت أورام النساء وسلطت الضوء على نتائج أحدث الدراسات لعلاج أورام الرحم وعنق الرحم، وأورام المسالك البولية والتركيز على أورام غدة البروستات والطرق المختلفة لمعالجتها والتطور الكبير في اختصار مدة العلاج من 37 جلسة على مدى 7 أسابيع متواصلة إلى 5 جلسات فقط لمدة لا تتجاوز أسبوعين، فيما تطرقت المحاضرات للأعراض الجانبية وأحدث الطرق للتعامل معها والتخفيف من شدتها كما تتناول العلاج التلطيفي والمستجدات في علاج الألم، إضافة إلى مناقشة محور الفيزياء الطبية وسلامة المرضى عند تلقي العلاج الاشعاعي .

يذكر أن فعاليات الملتقيين اللذان نظما بالتزامن مع بعضهما البعض شهد حضوراً مكثفاً بلغ 1600 مشارك من المختصين في مجال الأورام من 13 دولة، وتم خلال فعالياته إقامة 15 جلسة عملية قدم خلالها 54 محاضرة علمية عن الأورام والتي تعد حصيلة الأبحاث العلمية في مجال الأورام خلال العام الماضي وكذلك أهم الأوراق البحثية المنشورة عالمياً ، والملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر.

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16:54ت م

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