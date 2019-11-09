السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل مشاركتها في معرض فيينا للكتاب



فيينا 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

يواصل ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك ضمن جناح المملكة في معرض فيينا الدولي للكتاب، المقام حالياً في العاصمة النمساوية فيينا، استقباله للضيوف والجاليات الإسلامية، حيث يتم إطلاعهم على جهود المملكة في خدمة الدعوة إلى الله، والعناية بكتاب الله طباعة وترجمةً ونشراً وتفسيراً.

وتأتي مشاركة الوزارة لإبراز جهود المملكة، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في عرض ما تقوم به من جهود كبيرة في مجال الدعوة إلى الله، وخدمة كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

كما قدم الركن لزواره إهداءات، ونسخاً من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ونسخاً من ترجمة معانيه، إضافة إلى عرض أبرز الإصدارات العلمية.

// انتهى //

12:06ت م

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