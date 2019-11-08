شاهد: وفاة مشهور “سناب شات” أبو محمد الراشد والمعروف بـ “جنتل”

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فجع رواد مواقع التواصل بخبر وفاة أبو محمد الراشد ، صاحب الإبتسامة الدائمة، بعد أزمة قلبية مفاجئة فارق على إثرها الحياة، لينهال المغردون ومن كانو يتابعون يومياته بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
و أبو محمد الراشد من مشاهير سناب شات، ويعيش في القصيم، ولقب نفسه بعدة ألقاب منها كينج الكيك وكينج سناب، واكتسب شهرة واسعة بسبب خفة ظله وطرافة مقاطعه.
من ناحيتهم عبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم الشديد بعد وفاة أبو محمد الراشد ليعتلي هاشتاق محمد أبو الراشد منصة موقع التواصل تويتر، حيث قال ياسر البهيجان:” صاحب الظل الخفيف والابتسامة الجميلة.. رحل عن دنيانا وهو لا يطلب منّا إلا الدعاء”.
كما غرد محمد الغضية: “أشهد بالله أنه محافظًا على الصلاة جماعة، رحمه الله طيب القلب ومحب للجميع رحمه الله”.
وعلق إياد الحمود قائلا :”لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم أبو محمد الراشد ويغفر له ويعفو عنه ويوسع مدخله، ويجعل المرض الذي أصابه تكفيراً لذنوبه ويربط على قلب أهله ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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