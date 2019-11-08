موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على جميع مواقع الانترنت المختلفة، حيث أنها تعتبر من أهم المساعدات المالية التي تصرف كل سنة للمستفيدين من هذا الضمان بالسعودية والذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة للحصول عليها، ونقدم لكم في هذا المقال موعد صرف المقطوعة وطريقة الاستعلام عنها.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

لم تقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية حتى الآن بتحديد موعد محدد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتي يتم صرفها للأيتام والأرامل والأشخاص الذين لا يوجد لديهم دخل شهري ثابت، ومن الجديره ذكره أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها مرة واحدة خلال العالم كله، وفي كل مرة يجب التقديم عليها ليتم التأكد من توافر الشروط واستحقاق المواطنين للحصول عليها.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن لجميع المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي أن يقوموا بالاستعلام عنها باستخدام رقم الطلب الخاص بهم، من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي، وبعد الدخول يجب الدخول إلى قسم الخدمات الاجتماعية، ثم يتم اختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وبعد ذلك يجب إدخال رقم الطلب ورمز التحقق، وفي النهاية الضغط على عرض أو استعلام، لتظهر لكم كافة البيانات الخاصة بهذه المساعدة.