السعودية | فيديو مؤلم.. تعنيف أطفال في حضانة بالرياض

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شكرا لقرائتكم فيديو مؤلم.. تعنيف أطفال في حضانة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وثق مقطع فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام امرأة بتعنيف أطفال داخل إحدى الحضانات بالرياض، مما أثار غضب العديد من المغردين، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل السريع وفرض العقوبات النظامية ضد المرأة.
وفي تفاعل سريع، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ"العربية.نت"، أنه وإشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفالا في إحدى الحضانات، توضح الوزارة بأن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض، تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الأمنية، للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة، وتطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.
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