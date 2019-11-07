شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني إكسبو عسير».. حلول تمويلية لـ4400 وحدة و7 مخططات و7088 قطعة أرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

شهد معرض «سكني إكسبو عسير» بأبها، الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمدة ثلاثة أيام، حضور أكثر من 2500 زائر ومستفيد، وتقديم الحلول التمويلية والسكنية لهم خلال 18 ساعة عمل، بمتوسط 139 زائرا ومستفيدا في الساعة، ونال نسبة 90% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعارض بشكل عام.

وقال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، إن المعرض طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية التي صممت لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي ساهم في تذليل العقبات التي واجهت المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم وحاجاتهم وقدراتهم المالية، موضحاً أنه على هامش المعرض تم تنظيم محاضرات وندوات تعريفية بالقرض العقاري المدعوم وشرح كامل عن بنود العقد الثلاثي.

Advertisements

وأضاف أن «سكني إكسبو عسير» أتاح للمستفيدين فرصة التعرف على منتجات ومشاريع وزارة الإسكان المختلفة، حيث تبدأ رحلة المستفيد من المعرض بالمستشار العقاري، الذي يقدم توصياته بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية، لينتقل بعد ذلك إلى أجنحة المطورين العقاريين، ومن ثم للجهات التمويلية، موضحاً أن 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل شاركت بالمعرض، إضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري التي قدمت نماذج مختلفة من الوحدات السكنية والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء وبلغت أكثر من 4400 وحدة عقارية.‪

وأشار العصيمي إلى أنه تم خلال المعرض عرض مشاريع وزارة الإسكان في منطقة عسير للعام القادم 2020، التي تمثلت في 7 مخططات وهي: مخطط بيشة، مخطط خميس مشيط، مخطط الروان، مخطط رغوة الجنوب، مخطط آل عرينة، مخطط الفرش ومخطط الملك عبدالعزيز، التي تحتوي على 7088 قطعة أرض، وتم خلال المعرض تعريف المستفيدين بآلية حجز الأراضي إلكترونياً من خلال موقع وزارة الإسكان، كما عرف المعرض المستفيدين ببرامج ومبادرات وممكنات برنامج سكني، التي تمكن مستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية من 5 خيارات متنوعة وهي شراء وحدات سكنية جاهزة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، ورهن العقار، والتمويل القائم، إضافة إلى الحلول الممثلة في تمويل لعمر 70 سنة، والقسط المرن، وتخفيض الدفعة المقدمة، والممكنات الممثلة في برنامج ضمانات ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ومبادرة المدنيين ومبادرة دعم تجديد المساكن، إضافة إلى المستشار العقاري.

وقال: قدم المعرض جناحا لبيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يهدف إلى توعية المواطنين وتعريفهم بآلية البيع وعلاقة البائع بالمشتري، وكيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين، وحفظ حقوق جميع الأطراف، بينما قدم جناح «المستشار الهندسي» تصاميم ونماذج هندسية للسكن، وعرف المستفيدين بآلية وإجراءات استخراج رخص البناء، مشيراً إلى أن المعرض خصص كاونترا خاصا لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.

وبين العصيمي، أن الهدف من تنظيم معرض «سكني» في مختلف مناطق المملكة تيسير رحلة تملك المستفيد للمسكن الأول، وتوفير كافة حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري حريص على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج القرض العقاري من خلال الموقع الإلكتروني وفروع الصندوق المنتشرة بمختلف مناطق المملكة التي تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية تهدف لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على المساكن الملائمة بهدف الوصول إلى 70% عام 2030.