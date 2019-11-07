السعودية اليوم / معرض "سكني إكسبو عسير" يختتم فعالياته في أبها بخدمة أكثر من 2500 زائر ومستفيد



أبها 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

شهد معرض سكني إكسبو عسير في مدينة أبها الذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على مدى ثلاثة أيام حضور أكثر من 2500 زائر ومستفيد تم تقديم الحلول التمويلية والسكنية لهم خلال 18 ساعة عمل، بمتوسط 139 زائرًا ومستفيدًا في الساعة، ونال نسبة 90 % من رضا الزوار عن تجربتهم بالمعارض بشكل عام.

جاء ذلك في ختام فعاليات معرض "سكني عسير" الذي حظي طوال أيامه الثلاثة بحضور ومتابعة يومية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المعرض طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية التي صممت لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع الأمر الذي ساهم في تذليل العقبات التي واجهة المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، موضحاً أنه على هامش المعرض تم تنظيم محاضرات وندوات تعريفية بالقرض العقاري المدعوم وشرح كامل عن بنود العقد الثلاثي.

وأضاف أن سكني إكسبو عسير أتاح للمستفيدين فرصة التعرف على منتجات ومشاريع وزارة الإسكان المختلفة، حيث تبدأ رحلة المستفيد من المعرض بالمستشار العقاري، الذي يقدم توصياته بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية لينتقل بعد ذلك إلى أجنحة المطورين العقاريين، ومن ثم للجهات التمويلية، موضحاً أن 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل شاركت بالمعرض، إضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري التي قدمت نماذج مختلفة من الوحدات السكنية والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء وبلغت أكثر من 4400 وحدة عقارية.

وأشار إلى أنه قد تم خلال المعرض عرض مشاريع وزارة الإسكان في منطقة عسير لعام 2020م المتمثلة في 7 مخططات وهي مخطط بيشة، مخطط خميس مشيط، مخطط الروان، مخطط رغوة الجنوب، مخطط آل عرينه، مخطط الفرش ومخطط الملك عبد العزيز التي تحتوي على 7088 قطعة أرض، وتعريف المستفيدين بآلية حجز الأراضي إلكترونياً من خلال موقع وزارة الإسكان.

وعرّف المعرض المستفيدين ببرامج ومبادرات وممكنات برنامج "سكني" التي تمكن مستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية من 5 خيارات متنوعة وهي شراء وحدات سكنية جاهزة أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، ورهن العقار، والتمويل القائم بالإضافة إلى الحلول المتمثلة في تمويل لعمر 70 عامًا والقسط المرن وتخفيض الدفعة المقدمة، والممكنات المتمثلة في برنامج ضمانات ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ومبادرة المدنيين ومبادرة دعم تجديد المساكن بالإضافة إلى المستشار العقاري.

وأوضح العصيمي أن المعرض ضم جناح لبيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء الذي يهدف إلى توعية المواطنين وتعريفيهم بآلية البيع وعلاقة البائع بالمشتري وكيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوق جميع الأطراف، بينما قدم جناح "المستشار الهندسي" تصاميم ونماذج هندسية للسكن، وعرف المستفيدين بآلية وإجراءات استخراج رخص البناء، مشيراً إلى أن المعرض خصص كاونتر خاص لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.

وبين أن الهدف من تنظيم معرض سكني في مختلف مناطق المملكة هو تيسير رحلة تملك المستفيد للمسكن الأول، وتوفير كافة حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري حريص على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج القرض العقاري من خلال الموقع الإلكتروني وفروع الصندوق المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والتي تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية تهدف لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على المساكن الملائمة بهدف الوصول إلى 70 % عام 2030 .

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14:52ت م

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