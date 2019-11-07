السعودية اليوم / أمانة تبوك تحدد موعد سحب القرعة لمنح الأراضي السكنية للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395



تبوك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

حددت أمانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات

ودعت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك, وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.

// انتهى //

14:48ت م

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تبوك 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسحددت أمانة منطقة تبوك عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك.ودعت الأمانة ممن قد استكملت بيانات منحهم، لحضور القرعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك, وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً.// انتهى //14:48ت م0158

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