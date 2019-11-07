شكرا لقرائتكم قضية دم في الباحة استمرت أكثر من 20 عاماً تنتهي بالعفو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-07 قضية دم في الباحة استمرت أكثر من 20 عاماً تنتهي بالعفو متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة استمرت قضية قتل نفذها الأخوان محمد علي الغبيشي وسعيد علي الغبيشي ضد معيض عطية الغبيشي، أكثر من 20 عاماً بعد خلاف حصل بينهم على أراضٍ، لينتهي بتنازل أم معيض وأولياء الدم عن الأخوين صباح اليوم الخميس لوجه الله، بعد تدخل واهتمام من أمير منطقة الباحة، حسام بن سعود. Advertisements “متابعات الخليج 365” ستوافيكم لاحقاً بتفاصيل هذا العفو. ‏







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قضية دم في الباحة استمرت أكثر من 20 عاماً تنتهي بالعفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.