موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 ومتى ايداع مقطوعة الضمان والحد المانع للصرف

موعد صرف المساعدة المقطوعة، يبحث الالاف من المواطنين السعوديين عن متى صرف المساعدة المقطوعة 1441، حيث تعد مقطوعة الضمان واحدة من أهم المساعدات المالية التي تصرف بشكل سنوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ودائما ما يكون هناك متابعة كثيفة عن أخبار المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
موعد صرف المساعدة المقطوعة
حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من أجل صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان 1441، حيث يتم صرف المقطوعة للأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، حيث تصرف المساعدة المالية مرة سنوياً، ويتم التقديم عليها مرة أخري.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
كما يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ورقم السجل من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد ذلك انقر للدخول إلى قسم الخدمات الاجتماعية ثم اختر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وادخل رقم الطلب والرمز المرئي، ثم اضغط على كلمة “عرض”، ويمكنك التقديم على المساعدة المقطوعة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي.
الحد المانع للمساعدة المقطوعة 1441
والآن سنستعرض معا الحد المانع لسلم المساعدات المقطوعة الضمانية:
فرد واحد / 10400 ريال
فردين اثنين / 11800 ريال
ثلاثة افراد / 13200 ريال
اربعة افراد / 14600 ريال
خمس افراد / 16000 ريال
سته افراد / 17400 ريال
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سبعة أفراد / 18800 ريال
ثمانية أفراد / 20200 ريال
تسعة أفراد / 21600 ريال
عشرة أفراد / 23000 ريال
إحدى عشر فرداً / 24400 ريال
اثنا عشر فرداً / 25800 ريال
ثلاثه عشر فرداً / 27200 ريال
اربعه عشر فرداً / 28600 ريال
خمسة عشر فرداً / 30000 ريال
متى ايداع المساعدة المقطوعة
من المعروف أن المساعدة المقطوعة يتم صرفها مرة واحدة في العام وايداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي مع اخطارهم عن طريق ارسال رسائل نصية قصيرة إلى جوالاتهم تُفيد بأنه تم إيداع مبلغ المساعدة المقطوعة.