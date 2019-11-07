، مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"الخليج 365": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحر ،

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حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.
وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"الخليج 365" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.
وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.
وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.
واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.
مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"الخليج 365": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحرسويد الحارثي الخليج 365 2019-11-07
حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.
وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"الخليج 365" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.
وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.
وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.
واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:02 AM
قال إنها تعيش بالقرب من شواطئ عسير وتسير في موكب منتظم
حصدت صورة إبل ساحلية وهي تسير في موكب منتظم بداخل مياه شاطئ بحر في عسير آلاف المشاهدات، ونالت إعجاب محبي الطبيعة والمهتمين بالبيئة.
وتفصيلاً، أوضح ملتقط الصورة "ماجد عون الأحمري" لـ"الخليج 365" أن الإبل الساحلية تعيش بالقرب من شواطئ عسير، وأنها ستكون ضمن الفيلم القادم عن جزر منطقة عسير بعد نجاح فيلمه "كدمبل". مفيدًا بأنه لم يستطع توثيق كل ما يحمله البحر من أسرار وجمال.
وعن كواليس صورة موكب الإبل داخل مياه البحر قال "الأحمري": إن الإبل تعبر البحر في موكب منتظم حتى تصل أشجار المانقروف التي تتغذى عليها. ونظرًا لحركه المد والجزر فقد يرتفع البحر أحيانًا ليغطي جزءًا من الإبل.
وتابع: رصدت بكاميراتي الإبل وهي ذاهبة عبر مسار واحد، تعرفه تمامًا؛ وذلك للشرب من ماء عذب داخل البحر، يسمى "طعنة علي أو طعمة علي"، ولكن تم ردمه من قِبل الشركات العاملة في البحر.
واختتم: تبقى سواحل وشواطئ منطقه عسير وجهة سياحية ذات مستقبل عالمي.
، مصوِّر لقطة الإبل الساحلية لـ"الخليج 365": كانت ذاهبة للشرب من ماء عذب بوسط البحر ،
المصدر : الخليج 365
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