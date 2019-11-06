الاستعلام عن صلاحية الاقامة || معرفة تاريخ انتهاء اقامة مقيم عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، وذلك من أجل معرفة تاريخ انتهاء اقامة مقيم بشكل الكتروني وذلك للتعرف على معرفة مدة الاقامة في السعودية والاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية اقامة عامل أو موظف وافد، من خلال زيارة بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية كما توفر خدمة استعلام صلاحية الإقامة، إمكانية سداد رسوم تجديد الاقامة عبر شبكة الانترنت، وذلك من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بجميع المقيمين والوافدين الجدد بالمملكة العربية السعودية، علي موقع منصة ابشر الالكترونية التي أتاحت دفع كافة الرسوم الحكومية، حتى توفر الوقت والجهد على الجميع في الذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية لاستخراج أهم المستندات والوثائق الرسمية مثل تجديد أو إصدار إقامة وافد، واستخراج رخصة بدل فاقد من جواز السفر، وغيرها من الأوراق عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تتلخص خطوات الاستعلام عن صلاحية اقامة عامل وافد من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم ادناه، وذلك حتي لا يتعرض اي شخص لدفع الغرامات بسبب تأخر هؤلاء عن تجديد الاقامة من قبل حملة وطن بلا مخالف التي أطلقتها الوزارة من اجل ان يشعر جميع المواطنين والمقيمين بالامن والامان بالأراضي الحجازية، وذلك من أجل التقليل من معدلات الجرائم وغيرها من المخالفات الأخرى التي تتنافى مع قوانين المملكة والشريعة الإسلامية.

قم تسجيل الدخول على نظام أبشر الجوازات السعودي.

السعودي. اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة من قائمة الخدمات الالكترونية العلوية بموقع الوزارة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مع الحرص بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح بالخانات الفارغة.

الضغط على ايقونة عرض للإستعلام عن صلاحية مقيم والاطلاع على المعلومات المراد البحث عنها.

بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

الخدمات الإلكترونية التي توفرها أبشر الجوازات أفراد لا تتوقف عند خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة فقط، ولكن يقدم قطاع الجوازات العديد من الخدمات الأخرى التي يستفيد منها الكثير من السعوديين وغير السعوديين من كافة الجنسيات العربية والاجنبية، ومن الجدير بالذكر بعالية بان خدمة استعلام عن اقامة وافد تعتبر أكثر الخدمات التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص بالمملكة العربية السعودية، لذلك تحدثنا عنها في هذا المقال.