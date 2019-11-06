رابط حجز تذاكر سفاري الرياض 2019 ticketmx ضمن فعاليات موسم الرياض 2019

رابط حجز تذاكر سفاري الرياض، هناك الالاف من الأشخاص يبحثون عن طريقة حجز تذاكر سفاري الرياض وكذلك موعد رحلات سفاري الرياض 2019 التي تقام لأول مرة في المملكة السعودية، حيث توجد سفاري مفتوحة لتخوض رحلة خاصة وسط عالم الحيوانات الحقيقية في تجربة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، كما أن هناك منطقة المتنزه التي توجد بها المسرح المفتوح والحديقة المغلقة والكثير من فعاليات موسم الرياض 2019 التي سيتمتع بها الكبار والصغار والتي ستستمر حتى يوم 15 ديسمبر، وخلال السطور القادمة سنتعرف على اسعار تذاكر سفاري الرياض.

رابط حجز تذاكر سفاري الرياض

وسنقدم لكم رابط حجز تذاكر سفاري الرياض على الإنترنت بشكل إلكتروني، حيث تضم رحلة سفاري الرياض الكثير من الأنشطة، حيث تم تصميم سيارات وفقا لأعلى معايير الأمان حتى تتمكن من مشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة عن قرب، حيث ستتمتع بمشاهدة:”النمور، والقردة، والزراف، وفرس النهار”، والآن يمكنك شراء تذاكر سفاري الرياض من خلال موقع ticketmx.

شروط رحلة سفاري الرياض

والآن مع شروط فعالية سفاري الرياض 2019:

شراء التذاكر يكون عن طريق الموقع الالكتروني والمشاركين تحت سن السنتين مجانا

شراؤك لتذكرة رحلة السفاري يخولك أيضاً لدخول منطقة المنتزه العام مجانا

تذكرة رحلة السفاري أو المنتزه العام صالحة لتاريخ الشراء فقط

لا يوجد تبديل او استرجاع لثمن التذكرة

التذكرة صالحة لدخول شخص واحد لمره واحده

في حال نسيان أحد الامتعة الشخصية مراجعة قسم المفقودات التابع للمنطقة

موسم الرياض غير مسؤول عن المقتنيات الشخصية ولا يتحمل مسؤولية فقدانها

يحق للمسؤولين والمنظمين في رياض سفاري رفض دخول أي شخص إذا لم يلتزم بالشروط والاحكام

يمنع إدخال الطعام أو الشراب الى المنتزه العام

الرجاء الحفاظ على نظافة المكان وإلا ستفرض غرامه بقيمة 500 ريال على المخالفين

يتوجب على المشاركين في رحلة السفاري تواجدهم على بوابة سفاري 15 دقيقة قبل بدء الرحلة، وأي تأخير سيتوجب عليه تأخير الرحلة او الإلغاء

الأطفال دون سن 12 سنة يتوجب عليهم وجود مرافق

لن يتم استرداد قيمة التذكرة في حال التأخير عن موعد رحلات السفارى

غير مسموح بإطعام الحيوانات

يتوجب إبقاء اليد والرجل داخل المقصورة رحلة السفاري طول الرحلة

غير مسموح القاء النفايات وغيرها خارج مقصورة او على الحيوانات خلال رحلة السفاري

يمنع الطعام والشراب والتدخين داخل المقصورة أثناء الرحلة

أسعار تذاكر سفاري الرياض

سعر فعالية سفاري الرياض 50 ريال للدخول و 150 ريال جولة السفاري، ويمكن للجمهور الاستمتاع برحلة السفاري يوميا من الحادية عشر والنصف صباحا وحتى التاسعة مساءا، وهناك 25 لعبة للكبار خارج سعر التذكرة، وكذلك هناك مناطق مخصصة لألعاب الأطفال والألعاب المائية الممتعة وغيرها من الألعاب الممتعة للكبار والصغار أيضا.