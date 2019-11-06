استعلام صلاحية الاقامة برقم الاقامة بوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية 1441 وموعد تجديدها

استعلام صلاحية الاقامة، سنقدم لكم رابط خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة التي تقدمها بوابة ابشر وزارة الداخلية لكافة المغتربين المقيمين في المملكة السعودية، وذلك حتى يتعرف كلا منهم على تاريخ انتهاء الاقامة وموعد تجديد الاقامة حتى لا يتم ترحيله نهائيا من البلاد، ويمكنك الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد عبر بوابة ابشر الإلكترونية على مدار الساعة وأنت في مكانك دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل من أجل التأكد من هوية مقيم.

استعلام صلاحية الاقامة

ويعد استعلام صلاحية الاقامة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتلك الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد وكذلك توفر من عناء الانتظار في الطوابير المزدحمة الطويلة، وهناك المئات من المغتربين حدث لهم مشاكل مع الدوريات الشرطية التي تعمل مع حملة وطن بلا مخالف، فمن تم انتهاء اقامته ولم يجددها يقوم بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 1000 ريال حتى يحصل على رخصة هوية مقيم للتنقل في جميع أرجاء المملكة، لذا ننصح دائما بمعرفة تاريخ انتهاء الاقامة وموعد التجديد حتى لا تقع تحت طائلة القانون.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ومن خلال السطور القادمة سنتعرف معا على خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة عبر ابشر وزارة الداخلية، فقط اتبع ما يلي:

الدخول إلى بوابة ابشر الالكترونية. اختيار خدمات الأفراد، وتسجيل الدخول. اختر “الخدمات الإلكترونية”، ومنها اختر “الجوازات”. اختر “الاستعلام عن صلاحية الاقامة”. ادخل رقم الإقامة الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد بهدف الاستعلام عن صلاحية الاقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت صالحة أو منتهية.

ابشر صلاحية الاقامة

وتعد بوابة ابشر هي الجهة الإلكترونية الوحيدة التي تتيح للمقيمين والمغتربين بالمملكة السعودية التعرف على تاريخ انتهاء إقامة وافد، كما يمكنك التسجيل في ابشر برقم الاقامة أو رقم الهوية للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر بوابة أبشر والتي من أهمها التأكد من صلاحية الإقامة في السعودية بسهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة، كذلك تقدم منصة أبشر الالاف من الخدمات للمقيمين مثل الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة والاستعلام عن اقامة وافد.