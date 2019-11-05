السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة



جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ( PMIS) ، خلال الجلسة الأسبوعية لسموه التي عقدت مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال التدشين لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن المنصة التي تعد الخطوة الحثيثة التي تخطوها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان نحو التحول الرقمي والارتقاء بخدماتها المائية والبيئية في منطقة جازان ، انطلاقا من حرصها على تحسين وتطوير خدماتها ، وتحقيقا للتكامل الرقمي الذي تسعى إليه جميع المؤسسات الحكومية، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

وبين مدير عام خدمات المياه بالمنطقة أن المنصة ستسهم فى سرعة إنجاز المعاملات الخاصة والربط مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، بإدارة خدمات المياه بما يضمن جودة وسرعة العمل ، عبر استقبال وإرسال جميع المعاملات إلكترونيا والإشعار عن طريق الرسائل النصية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية .

وأكد المهندس جبر أن المنصة ستسهم في سرعة إنجاز متطلبات المشاريع الجارية ، من خلال استبدال المعاملات الورقية إلى إلكترونية مما يسهم في إنجاز المشاريع في موعدها ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، منوهاً بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال والخدمات المناطة بالإدارة العامة لخدمات المياه بجازان ، والتعاون والتواصل الدائم مع مختلف الجهات الحكومية ، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

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23:39ت م

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