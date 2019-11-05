الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال ابشر وزارة الداخلية

يعد الاستعلام عن صلاحية الإقامة من الأمور التي تشغل كثير من الوافدين والمقيمين بالمملكة نظرًا لأن البقاء بعد انتهاء الإقامة يُعرضك للمساءلة القانونية والغرامة والتي وصلت مؤخرًا لـ 1000 ريال أو يزيد حسب المدة، فقد اتاحت المملكة مؤخرًا عدد من الخدمات للوافدين عبر موقع وزارة الداخلية ومنها خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديد الإقامة برقم الإقامة بمنتهى السهولة ويمكن دفع الرسوم بشكل إلكتروني من خلال ابشر .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

من أجل الاستعلام عن سريان الإقامة وصلاحيتها بالجوازات السعودية اتبع الخطوات التالية التي توضح وتُعرفك على وقت انتهاء إقاماتك بالمملكة:

الولوج للموقع الرسمي ابشر وزارة الداخلية.

اختيار الخدمات الالكترونية من أعلى الموقع من ثم اختيار خدمة ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة “.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة والرمز الظاهر أمامك من ثم النقر على كلمة العرض.

ستظهر أمامك نتائج صلاحية الإقامة .

اتاحت وزارة الداخلية مؤخرًا عددًا من الخدمات الالكترونية في خدمة هامة ضمن رؤية 2030 الإصلاحية التي تستهدف حوكمة القطاع الحكومي وتسهيل تقديم خدامتها بشكل إلكتروني للتسهيل من الوقت المُستهلك في المكاتب أيضًا يمكنك تسديد الخدمات بشكل إلكتروني بواسطة القنوات البنكية وخدمات الراجحي وغيرها بكل سهولة وأمان لتوفير الوقت والجهد كما أتاحت ابشر أفراد خدمات أخرى مثل الاستعلام عن اسم الكفيل والاستعلام عن رخصة المركبة السعودية ورخصة القيادة والاستعلام عن الزيارات العائلية والكثير من الخدمات الأخرى.