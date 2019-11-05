

الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

اعتمد فريق تقييم الاختراعات بمكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون نتيجة اختيار المخترعين المرشحين للمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات ضمن جناح الأمانة العامة الذي سيشارك في هذا المعرض الدولي والذي سيقام خلال الفترة 27-30 نوفمبر 2019م.

وكانت الأمانة العامة قد وجهت الدعوة للمخترعين من مواطني دول مجلس التعاون لتقديم اختراعاتهم ليتسنى اختيار مخترع من كل دولة للمشاركة ضمن جناح الأمانة العامة (مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون) في معرض سيئول الدولي للاختراعات .

يشار إلى أن التشريحات تأتي ضمن جهود الأمانة العامة في وضع برامج لدعم المخترعين من مواطني دول المجلس وتشجيعهم على الابتكار من خلال المشاركة في معارض الاختراعات الدولية وإتاحة الفرصة لهم لتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين حول العالم.

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18:59ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / أمانة مجلس التعاون الخليجي تعلن أسماء المخترعين الخليجيين المرشحين للمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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